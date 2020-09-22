Коэффициент распространения коронавируса в России достиг максимального значения с начала мая

Число новых зараженных продолжает расти. Суточный прирост заболевших COVID-19 в России составил 6 215 случаев, сообщил оперативный штаб. Это на 19 больше, чем накануне.

Отметку 6 тысяч этот показатель преодолел в конце прошлой недели. Это произошло впервые с июля. До этого, с начала сентября, количество выявляемых случаев колебалось в значениях от 5 до 5,5 тысяч. Всего с начала эпидемии в стране официально зарегистрировано 1 115 810 случаев заражения.

Более чем вдвое подскочило со вчерашнего дня и число летальных исходов. За сутки официально зарегистрировано 160 ковид-смертей. Вчера было 71. За весь период пандемии по России умерло — 19 649 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус.

Лидером по обоим показателям является Москва. Количество новых случаев инфицирования продолжает расти третий месяц подряд. Сегодня эта цифра подскочила до 980, против 915 накануне. Максимального значения за долгий период достигло и число летальных исходов. 15 человек скончались за сутки. Больше на одного последний раз было 8 сентября.

Власти объясняют тенденцию к росту заболевших увеличением числа тестов на коронавирус, а также началом осенне-зимнего эпидемического сезона. Новых ограничений в ближайшее время вводить не планируется.