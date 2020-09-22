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10:16, 22 сентября 2020

Глава компании Tesla Илон Макс проведет презентацию, на которой обещает представить «много интересных вещей»

Презентация пройдет в рамках ежегодного собрания акционеров компании. Глава и основатель концерна Tesla Илон Маск сегодня проведет ежегодное собрание акционеров, которое завершится презентацией дня технологий производства батарей для электромобилей.

С 2017 года Tesla вместе со своим партнером Panasonic производит аккумуляторы для автомобилей на своей Гигафабрике в Неваде — и сегодня Tesla может представить новое поколение своих батарей, который делают компанию безусловным лидеров в области производства электромобилей.

При этом накануне Илон Маск объявил в «Твиттере», что сегодняшняя презентация повлияет на долгосрочное производство, особенно на модели Cybertruck, Roadster и грузовики Semi, и не достигнет серьезного массового производства до 2022 года.

Презентации Tesla часто вызывают краткосрочную волатильность акций, но концепты, которые демонстрирует Илон Маск на этих мероприятиях, не всегда приводят к созданию рабочего продукта в обещанные сроки.

Акции Тесла упали на 6% после твитта Илона Маска, но в целом стоимость компании выросла уже на 420% в текущем году.



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