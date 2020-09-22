В Красноярском крае силовики с применением вертолётов и автоматчиков задержали руководителей «общины Виссариона»

По какой причине это произошло — пока неизвестно. Спецоперацию провели на юге Красноярского края. В ней участвовали сотрудники ФСБ и Следственного комитета, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом задержания.

По данным издания Тайга.инфо, в так называемый «Город Солнца» — поселение, основанное участниками религиозной организации «Церковь последнего завета», известной также как «община Виссариона» прилетело несколько вертолётов и подъехали автозаки.

Десятки людей в камуфляже, масках и с оружием начали обыски. Основателя религиозной «организации Виссариона» и двух его последователей силовики схватили и увезли на вертолёте в неизвестном направлении.

До создания общины Сергей Тороп, как на самом деле зовут Виссариона, работал слесарем и инспектором ДПС. Затем в начале 90-х основал организацию, которая официально зарегистрирована Минюстом, по всему миру у неё не менее 10 тысяч последователей, половина из них живет в Красноярском крае.

Членам религиозной общины запрещено курить, пить, они должны жить в деревянной хижине и вести натуральное хозяйство. Последователи считают 59-летнего Торопа воплощением Иисуса Христа. Христианские церкви утверждают, что Виссарион — шарлатан и лжепророк, а его община секта.

Минувшей зимой, как напоминает агентство «Интерфакс», в общине Виссариона проводились обыски и допросы по делу о коррупции и мошенничестве в отношении руководства школы, где учатся дети членов религиозной организации.