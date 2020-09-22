РБК: Финансовая разведка США получает информацию даже о переводах между российскими банками

Это происходит, если операции совершаются в долларах и помечаются американским банком-посредником как подозрительные. Утечку секретных файлов американской Финразведки проанализировали в РБК.

Всего в базе данных подозрительных операций оказалось около 4 тысяч транзакций, в которых одной из сторон был российский банк. В РБК разъяснили, что поскольку перевод осуществлялся в долларах, в нем обязательно принимал участие американский банк-корреспондент, который и сообщал в финразведку о подозрительном переводе средств.

При этом в «российской выборке» 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились только между российскими банками. Например, из «Промсвязьбанка» в «Росбанк», из «Московского кредитного банка» в «Русский стандарт» и т. д. Всего речь идет о 189 таких переводах на общую сумму около $760 млн.

Остальные 95% транзакций, связанных с Россией, были международными. При этом, больше всего подозрительных операций — почти треть — было совершено с Латвией.

Данные о подозрительных транзакциях предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей.