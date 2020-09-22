В финале Кубка Стэнли хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» переиграли «Даллас» во втором матче серии

Счет в противостоянии стал равным 1-1. Молнии выдали ударный отрезок уже в первом периоде, забросив 3 шайбы менее чем за 4 минуты. Хоккеиситам «Далласа» удалось в итоге отыграть только две. 3-2 в пользу «Тампы».

Никита Кучеров отметился ассистентский дублем, благодаря чему достиг отметки в 22 голевые передачи в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Таким образом российский форвард повторил национальный рекорд по результативным передачам, который 11 лет назад установил нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

Оказался свой рекордсмена и в составе проигравших. Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил в нынешнем плей-офф уже 624 броска. Что стало наилучшим достижением для вратарей команды за всю историю турнира.

Третий матч финальной серии между хоккеистами «Тампы» и «Далласа» пройдет в ночь на четверг.