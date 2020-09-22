В Великобритании ждут телеобращения к нации премьер-министра Бориса Джонсона

Страна оказалась на грани нового общенационального карантина из-за коронавируса. Великобритания достигла критической точки в развитии ситуации с коронавирусом. Об этом накануне заявил главный санитарный врач страны Крис Уитти. Он предупредил, что предстоит очень сложная зима, и сейчас специалисты изучают статистику, чтобы понять, какие меры позволят сдержать распространения инфекции.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил на днях, что страну ждет вторая волна эпидемии. И уже сейчас ужесточили требования к соблюдению изоляции — нарушителей будут штрафовать на крупные суммы, до 10 тысяч фунтов. Какие еще могут быть введены меры, пока неясно.

В правительстве нет единого мнения на этот счет: одни выступают за решительные действия, другие призывают учитывать последствия для экономики. Распространение коронавируса возобновилось после отмены наиболее строгих мер. Сейчас ежедневный прирост заболевших составляет около 4 тысяч человек — это самый высокий уровень с мая.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Британии заразились почти 400 тысяч человек.