Коронавирус выявлен у губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Томенко перешел на дистанционный режим работы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства края.

В конце июня Томенко уже уходил на самоизоляцию на неделю, так как тогда коронавирусом заразились сразу несколько сотрудников администрации региона, которые регулярно работают с губернатором.



Комментируя ситуацию, Виктор Томенко обратился к жителям края с призывом придерживаться необходимых мер безопасности и профилактики коронавируса, беречь себя и своих близких.

По последним имеющимся данным оперштаба края, в регионе выявлено 73 новых инфицированных, всего в крае по подтверждено 13 060 случаев коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 31 млн человек, свыше 960 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 109 595 случаев заражения, выздоровели 911 973 человека, умерли 19 489.