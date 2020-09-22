В Совете Федерации сегодня, как ожидается, обсудят перенос единого дня голосования

Соответствующее предложение ранее выдвинула глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она объяснила это введением практики многодневного голосования.

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству планирует выработать позицию по поводу переноса единого дня голосования на другой месяц, чтобы не создавать помехи обучению школьников – ведь многие избирательные участки расположены в школах. В середине сентября, когда один из трех дней голосования выпал на пятницу, учебным заведениям в регионах пришлось самим придумывать, как организовать учебный процесс с учетом выборов – где-то провели так называемые «дни здоровья» с занятиями на улице, где-то объявили мини-каникулы. Ранее глава Центрибзиркома Элла Памфилова предложила совместить единый день голосования с каникулами. С ее точки зрения, удобно было бы проводить выборы в апреле, установив на это время единую для всех российских школ неделю каникул. Напомню, что закон о возможности голосования в течение нескольких дней был принят после голосования по поправкам к Конституции этим летом — оно длилось неделю.

Оппозиция и независимые наблюдатели выступали против принятия закона, поскольку они считают, что многодневное голосование открывает широкие возможности для фальсификации выборов.