Более трехсот жилых домов остались без электричества в Иркутской области после землетрясения

Из них 40 многоквартирных, а остальные одноэтажные, сказали агентству ТАСС в диспетчерской службе. Подавляющее большинство зданий расположены в городе Слюдянка, который оказался недалеко от эпицентира. В поселке Култук между тем приостановлена работа двух котельных. Подземные толчки, один из которых был магнитудой 5,9 разбудили минувшей ночью многих жителей области, в том числе Иркутска. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.
2020-09-22T07:07:59+03:00
2020-09-22T07:07:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:07, 22 сентября 2020
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