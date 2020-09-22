Более трехсот жилых домов остались без электричества в Иркутской области после землетрясения

Из них 40 многоквартирных, а остальные одноэтажные, сказали агентству ТАСС в диспетчерской службе. Подавляющее большинство зданий расположены в городе Слюдянка, который оказался недалеко от эпицентира. В поселке Култук между тем приостановлена работа двух котельных. Подземные толчки, один из которых был магнитудой 5,9 разбудили минувшей ночью многих жителей области, в том числе Иркутска. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.