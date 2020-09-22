Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США более $5 млн

Это деньги из средств, которые Сноуден заработал на продажах книги «Личное дело», а также на публичных выступлениях, передает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы. Мемуары Сноудена вышли в прошлом году. Министерство юстиции США считает, что публикация мемуаров нарушает договоренности о неразглашении, которые автор подписывал, работая с ЦРУ и АНБ.
2020-09-22T06:49:44+03:00
2020-09-22T06:49:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2712973-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:49, 22 сентября 2020
Загрузка комментариев...