Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США более $5 млн

Это деньги из средств, которые Сноуден заработал на продажах книги «Личное дело», а также на публичных выступлениях, передает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы. Мемуары Сноудена вышли в прошлом году. Министерство юстиции США считает, что публикация мемуаров нарушает договоренности о неразглашении, которые автор подписывал, работая с ЦРУ и АНБ.