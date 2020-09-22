Фондовые индексы снизились на западноевропейских торговых площадках

Причиной называют ослабление банковской активности после публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов. Также влияние оказывают опасения по поводу растущего количества заражений коронавирусом в разных странах. Сводный индекс крупнейших предприятий региона опустился более чем на 3%, передает агентство «Интерфакс».