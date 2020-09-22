Власти Венесуэлы считают агрессией новые американские санкции против президента республики Николаса Мадуро

Вашингтон не может помешать стране выстраивать торговые и экономические отношения с Ираном, настаивают в Каракасе. США ввели санкции против Мадуро за сотрудничество с Тегераном. В Белом доме говорят, что венесуэльский президент участвовал в оружейных сделках с Исламской республикой.