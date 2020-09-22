В Нью-Йорке по подозрению в сотрудничестве с китайскими властями задержан полицейский

Его подозревают в передаче сотрудникам китайского генконсульства сведений об активности живущих в мегаполисе этнических тибетцев, передает телеканал CNBC. Кроме того, он мог организовать доступ Китайским дипломатам на закрытые мероприятия с участием управления полиции Нью-Йорка. Сам задержанный является выходцем из КНР, который принял американское гражданство.
2020-09-22T06:19:34+03:00
2020-09-22T06:19:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:19, 22 сентября 2020
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