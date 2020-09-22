Эпидемия коронавируса вернулась в Чехию, признал премьер-министр республики Андрей Бабиш

В то же время он заверил, что правительство не собирается вводить такие же ограничения, как весной. Он призвал сограждан в обязательном порядке носить в общественных местах медицинские маски, часто дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию. Накануне в Чехии ушел в отставку министр здравоохранения Адам Войтех после критики в свой адрес. Его сменил ведущий чешский эпидемиолог и сторонник жестких социальных ограничений в борьбе с коронавирусом Роман Прымула.