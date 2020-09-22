Работа двух котельных в поселке на берегу Байкала приостановлена после землетрясения

Оно произошло минувшей ночью, подземные толчки ощущались в Иркутской области и Бурятии. После первых толчков произошло отключение электроэнергии в Култуке. Котельные решили не запускать до обследования теплотрасс, рассказали агентству ТАСС в поселковой администрации. Накануне в регионе стартовал отопительный сезон. Магнитуда землетрясения, по данным МЧС, составила 5,9.
2020-09-22T06:18:16+03:00
2020-09-22T06:18:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:18, 22 сентября 2020
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