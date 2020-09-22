Комитет по этике РФС рассмотрит апелляцию московского Спартака на наказание владельца клуба Леонида Федуна

Комитет по этике Российского футбольного союза рассмотрит апелляцию московского Спартака на наказание владельца клуба Леонида Федуна.

Леонид Федун был оштрафован комитетом на 200 тысяч рублей за эмоциональное высказывание после матча Спартака против Сочи. В ворота команды были назначены два пенальти, причем второй, на последних минутах вызвал большие сомнения руководства клуба, которое полагало, что и в предыдущих встречах судьи допускали результативные ошибки. Федун заявил о готовности снять Спартак с чемпионата. Затем были его переговоры с Президентом РФС Александром Дюковым и Спартак продолжил играть в первенстве и ситуация с арбитражем нормализовалось, однако Федуна оштрафовали на сумму несколько большую чем та, которую Спартак платит после каждого тура за поведение своих болельщиков. В клубе со штрафом не согласились и сегодня будет рассмотрена апелляция.

Арбитры матча Спартак – Сочи были отстранены от работы.