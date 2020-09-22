Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Иркутской области

Об этом рассказали в региональном управлении МЧС. По словам представителя ведомства Андрея Шутова, эпицентр находился к юго-западу от Иркутска.

В самом Иркутске объявлен режим повышенной готовности. Тем временем жители города рассказывали в социальных сетях о своих ощущениях от случившегося.

Жители города Слюдянка в Иркутской области, как пишет газета «Аргументы и факты», говорят о частичных отключениях электричества. Некоторые утверждают, что наблюдали перебои с отоплением. Ночью в Иркутске было около 3-5 градусов.