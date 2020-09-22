Национальное управление США по аэронавтике утвердило новый вариант лунной программы

Она называется Artemis («Артемида»). Ее первый этап должен начаться в следующем году. Это будет беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. На втором этапе, через два года, Луну облетит корабль с экипажем на борту. В ходе третьего в 2024-м, ожидается высадка на спутнике Земли. Изначально первый этап планировали в конце этого года, но сроки сдвинули из-за коронавируса.