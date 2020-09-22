Вице-губернатор Брянской области ушел в отставку из-за аварии с участием сына

Александр Резунов принял такое решение, чтобы его не обвиняли в попытке давить на следствие, сказали в областной администрации. Также вице-губернатор выразил сожаление в связи со случившемся и предложил оказать помощь пострадавшим, передает агентство ТАСС. Полиция возбудила уголовное дело после аварии с участием трех автомобилей, которая произошла в ночь на 18 сентября в Брянске. Один из пострадавших позже скончался в больнице. По предварительным данным, предполагаемым виновником аварии может быть 33-летний сын чиновника Максим Резунов.