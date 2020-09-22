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05:04, 22 сентября 2020

Граждане Италии поддержали сокращение мест в парламенте

На референдуме 70% избирателей проголосовали за проект, который предполагает, что в палате депутатов будет 400 человек вместо нынешних 630. А в сенате останется 200 кресел вместо нынешних 315. Снижение числа депутатов произойдет со следующими выборами. Сторонники реформы полагают, что помимо экономии она повысит эффективность управления страной.



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