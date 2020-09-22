В Германии ожидается забастовка работников государственной сферы обслуживания

Переговоры о повышении зарплаты зашли в тупик, объявили ранее в профсоюзе. Сегодня в акции, как ожидается, будут участвовать сотрудники коммунальных служб и предприятий, которые находятся в управлении городов, передает немецкий сайт DW. Также ожидается, что прекратят работу воспитатели в детских садах. Профсоюз требует повышения заработной платы почти на 5%, или минимум на 150 евро.
2020-09-22T05:04:00+03:00
2020-09-22T04:33:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2712941-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:04, 22 сентября 2020
Загрузка комментариев...