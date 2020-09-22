Госдума планирует обсудить сегодня вопрос о наказании за призывы к отчуждению российской территории

Это будет первое чтение соответствующего законопроекта. За публичные призывы, как говорится в документе, будет сначала наступать административная ответственность, а не уголовная. Для граждан штраф составит от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей. Повышенные размеры штрафов предусмотрены за подобные призывы в интернете. Также нижняя палата рассмотрит еще один законопроект – об усилении уголовного наказания за действия против территориальной целостности страны.