Землетрясение магнитудой 5,9, по оценке МЧС, произошло ночью в Иркутской области

Подземные толчки почувствовали также жители соседней Бурятии. В самом Иркутске объявлен режим повышенной готовности. Впрочем, по предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет. Коммунальная инфраструктура и стратегические объекты работают в обычном режиме, говорят власти. Интенсивность толчков в эпицентре к юго-западу от города, по данным областной администрации, составила более 8 баллов.
2020-09-22T05:04:00+03:00
2020-09-22T04:32:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 22 сентября 2020
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