Землетрясение магнитудой 5,9, по оценке МЧС, произошло ночью в Иркутской области

Подземные толчки почувствовали также жители соседней Бурятии. В самом Иркутске объявлен режим повышенной готовности. Впрочем, по предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет. Коммунальная инфраструктура и стратегические объекты работают в обычном режиме, говорят власти. Интенсивность толчков в эпицентре к юго-западу от города, по данным областной администрации, составила более 8 баллов.