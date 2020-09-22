В России хотят запретить шифрование интернет-сайтов, пишет газета «Ведомости»

Такие поправки к закону «Об информации» разработало министерство цифрового развития. За нарушение запрета предлагают блокировать ресурс в течение одного рабочего дня. Как поясняют специалисты, под шифрованием понимается протокол, который используют все крупные сайты, для того чтобы защитить пользователей от киберпреступников. Авторы поправок говорят, что их предложения должны помочь в борьбе с противоправной информацией в интернете. Эксперты считают, что власти хотят контролировать содержимое веб-ресурсов, однако такая мера позволит злоумышленникам атаковать пользователей.