Цены на нефть потеряли накануне порядка 5-6%

Стоимость барреля сорта Brent приближалась к 41 доллару. Это произошло из-за опасений инвесторов по поводу возобновления добычи на востоке Ливии, передает агентство «Интерфакс». Это может ухудшить ситуацию с избыточным предложением на рынке, полагают эксперты. Как пишет газета The Wall Street Journal, с четверга добыча в Ливии будет расти на 220 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, участники рынка следят за данными о распространении коронавируса. Такие сведения также могут повлиять на стоимость нефти.