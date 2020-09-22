Цены на нефть потеряли накануне порядка 5-6%

Стоимость барреля сорта Brent приближалась к 41 доллару. Это произошло из-за опасений инвесторов по поводу возобновления добычи на востоке Ливии, передает агентство «Интерфакс». Это может ухудшить ситуацию с избыточным предложением на рынке, полагают эксперты. Как пишет газета The Wall Street Journal, с четверга добыча в Ливии будет расти на 220 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, участники рынка следят за данными о распространении коронавируса. Такие сведения также могут повлиять на стоимость нефти.
2020-09-22T04:05:36+03:00
2020-09-22T04:05:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 22 сентября 2020
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