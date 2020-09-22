Соединенные штаты хотят создать коалицию против проекта «Северный поток – 2»

Главной целью будет не допустить завершения строительства газопровода, сказал немецкой газете Bild американский госсекретарь Майкл Помпео. «Северный поток -2», считает он, создает риск для Европы. Она становится зависимой от поступающего из России газа. Также этот проект угрожает Украине, подчеркнул глава Госдепартамента США. В самой Германии ряд политиков уже поставили вопрос о дальнейшей реализации проекта в связи с отравлением ведущего российского оппозиционного политика Алексея Навального.
2020-09-22T04:05:09+03:00
2020-09-22T04:05:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 22 сентября 2020
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