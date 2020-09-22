Договор о сокращении наступательных вооружений могут продлить на меньший срок, не исключают в Москве

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал в интервью газете «КоммерсантЪ», что в России предпочли бы продления на пять лет. Однако в США, по словам дипломата, к этому не готовы. Также Рябков подчеркнул, что для российской стороны не важно, кто победит на выборах США, Важнее найти решение по этому договору. Соглашение, известное также как «СНВ-3» было подписано в 2010 году. На сегодня это единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он перестанет действовать в начале следующего года. Россия предлагает продлить его на 5 лет без предварительных условий.