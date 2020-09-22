Следователи проверят бывшего адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева

Такое поручение своим сотрудникам дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин после публикаций в прессе о возможной причастности Пашаева к мошенничеству с недвижимостью. В прессе писали, что бывший защитник возможно обманным путем завладел квартирой в Москве. Сам Пашаев сказал агентству ТАСС, что непричастен к хищению жилплощади. А к проверке относится спокойно. Ранее адвокатская палата Северной Осетии приняла решение лишить Пашаева адвокатского статуса за высказывания, которые он допустил в ходе процесса над Ефремовым.
2020-09-22T04:04:06+03:00
2020-09-22T04:04:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 22 сентября 2020
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