Футбольный клуб «Краснодар» начнет сегодня свое выступление в Лиге Чемпионов

Кубанская команда принимает дома греческий ПАОК. Ответная встреча пройдет 30 сентября в Салониках. Победитель выйдет в групповую стадию турнира. «Краснодар» ранее занял третье место в прошлом сезоне чемпионата России. В прошлом еврокубковом сезоне команда в третьем раунде Лиги чемпионов победила португальский «Порту», но в плей-офф уступила греческому «Олимпиакосу».
2020-09-22T03:08:25+03:00
2020-09-22T03:08:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 22 сентября 2020
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