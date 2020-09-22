Футбольный клуб «Краснодар» начнет сегодня свое выступление в Лиге Чемпионов

Кубанская команда принимает дома греческий ПАОК. Ответная встреча пройдет 30 сентября в Салониках. Победитель выйдет в групповую стадию турнира. «Краснодар» ранее занял третье место в прошлом сезоне чемпионата России. В прошлом еврокубковом сезоне команда в третьем раунде Лиги чемпионов победила португальский «Порту», но в плей-офф уступила греческому «Олимпиакосу».