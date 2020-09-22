Станция Шиес в Архангельской области вновь принимает пассажиров

Ее закрывали после начала протестов против строительства здесь мусорного полигона. Теперь на станции снова будут останавливаться пассажирские поезда, заверил архангельский губернатор Александр Цыбульский. Ранее администрация региона объявила о закрытии проекта мусорного полигона в Шиесе.