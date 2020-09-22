Басманный суд Москвы арестовал бывшего председателя исполнительной дирекции Межпромбанка Марину Илларионову

Она, по сведениям газеты «КоммерсантЪ», обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Речь идет о событиях десятилетней давности, когда по указанию собственника банка Сергея Пугачева были расторгнуты договоры залога по кредитам почти на 68 млрд руб. По версии следствия, во многом именно это привело к банкротству МПБ. Его основатель Сергей Пугачев находится в международном розыске. Его обвиняют в растрате денег кредитной организации, средств, которые выделялись для спасения банка, и преднамеренном банкротстве.