МВД Белоруссии утверждает, что никаких конфиденциальных данных о сотрудниках ведомства в интернете не опубликовано.

Тот список, который появился в социальных сетях – четырехлетней давности, сказала официальный представитель министерства Ольга Чемоданова. Она заверила, что никакой утечки кадров в МВД нет. Информация, будто многие сотрудники внутренних органов после публикации списков обратились за помощью и защитой в различные фонды – ложная, настаивает Чемоданова. Ранее в белорусском МВД сказали агентству РИА Новости, что у них есть необходимые технологии для поиска причастных к этой утечке.