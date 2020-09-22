МВД Белоруссии утверждает, что никаких конфиденциальных данных о сотрудниках ведомства в интернете не опубликовано.

Тот список, который появился в социальных сетях – четырехлетней давности, сказала официальный представитель министерства Ольга Чемоданова. Она заверила, что никакой утечки кадров в МВД нет. Информация, будто многие сотрудники внутренних органов после публикации списков обратились за помощью и защитой в различные фонды – ложная, настаивает Чемоданова. Ранее в белорусском МВД сказали агентству РИА Новости, что у них есть необходимые технологии для поиска причастных к этой утечке.
2020-09-22T03:06:06+03:00
2020-09-22T03:06:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 22 сентября 2020
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