США вводят санкции против министерства обороны Ирана

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который позволяет наказывать также другие страны за поставки оружия Исламской республике. В свою очередь Россия считает, что все ограничения на продажу оружия Тегерану будут сняты 18 октября, как это закреплено в резолюции Совета безопасности ООН. Как сказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия» министр иностранных дел России Сергей Лавров, в Москве будут считать американские санкции незаконными.
2020-09-22T03:05:17+03:00
2020-09-22T03:05:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 22 сентября 2020
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