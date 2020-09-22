США вводят санкции против министерства обороны Ирана

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, который позволяет наказывать также другие страны за поставки оружия Исламской республике. В свою очередь Россия считает, что все ограничения на продажу оружия Тегерану будут сняты 18 октября, как это закреплено в резолюции Совета безопасности ООН. Как сказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия» министр иностранных дел России Сергей Лавров, в Москве будут считать американские санкции незаконными.