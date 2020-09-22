Немецкие власти не смогут начать собственное уголовное расследование отравления Алексея Навального

Это связано с тем, что преступление произошло не на территории Германии, рассказали источники газеты Süddeutsche Zeitung в следственных кругах. По их словам, еще до того, как канцлер Ангела Меркель огласила первые результаты исследования проб, правительство подключило прокуратуру. Юристов попросили прояснить, может ли Германия вообще начать расследование в отношении преступников. В теории, добавляет издание, расследование было бы возможным, если состояние Навального теперь резко ухудшилось. В Кремле в свою очередь ранее неоднократно говорили, что для возбуждения уголовного дела у них нет оснований.