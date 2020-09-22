На юге Франции из-за коронавируса отменили мероприятия под открытым небом

Также здесь запрещают продажу алкоголя в ночное время. Департамент Рона признан зоной активного распространения инфекции, власти говорят, что ситуация ухудшается, передает агентство ТАСС. В нескольких городах региона вводится обязательное ношение защитных масок. Ранее похожие ограничения анонсировали власти других французских департаментов, где наблюдается ухудшение эпидемической обстановки.
2020-09-22T02:07:02+03:00
2020-09-22T02:07:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 22 сентября 2020
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