Фондовые индексы снизились на западноевропейских торговых площадках

Причиной называют ослабление банковской активности после публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов. Также влияние оказывают опасения по поводу растущего количества заражений коронавирусом в разных странах. Сводный индекс крупнейших предприятий региона опустился более чем на 3%, передает агентство «Интерфакс». Накануне в целом ряде изданий появились итоги расследования на основе данных американской финансовой разведки. Некоторые эксперты называют новую утечку сопоставимой с громкими скандалами вокруг публикаций об отмывании денег через офшорные компании.