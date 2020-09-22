Президент США Дональд Трамп уже в субботу планирует выдвинуть кандидата на пост судьи Верховного суда страны

Вакантное место появилось после смерти Рут Гинзбург, одного из старейших членов высшей судебной инстанции. Глава Белого дома сказал, что уже пообщался с несколькими вероятными кандидатами. Между тем оппоненты Трампа, демократы, выступают за выдвижение кандидатуры нового судьи уже после президентских выборов. Сама Рут Гинзбург, которая была известна как критик нынешнего главы государства, выступала за то, что чтобы нового члена Верховного суда США выбрали после инаугурации победителя предстоящих президентских выборов.