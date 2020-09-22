Евросоюз будет и дальше работать с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, хотя считает его нелегитимным

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пояснил, что в ЕС осознают необходимость и дальше взаимодействовать с нынешними властями республики. Но в этой ситуации контакты с Минском на политическом уровне, а также в рамках Восточного партнерства могут быть менее интенсивными, чем прежде. Боррель добавил, что между странами Евросоюза пока нет единого мнения, нужно ли вводить санкции непосредственно против Лукашенко. Накануне вопрос о санкциях в отношении официальных лиц Белоруссии обсуждали министры иностранных дел стран ЕС,