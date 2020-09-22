Верховный суд Карелии должен рассмотреть сегодня жалобы на приговор историку Юрию Дмитриеву

Между тем за несколько дней до заседания ему был назначен новый адвокат, говорится на сайте «Международного Мемориала». Защитник историка Виктор Ануфриев сейчас находится на самоизоляции из-за болезни, а новому представителю Дмитриева дали три дня на изучение материалов дела. Суд в Петрозаводске ранее приговорил главу карельского «Мемориала» к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в насилии над приемной дочерью. С таким решением не согласна защита историка, а также представители потерпевшей стороны. Дмитриев считает уголовное преследование местью силовиков за его работы по изучению сталинского террора в республике.