Компания Microsoft покупает холдинг, которому принадлежат разработчики популярных видеоигр

Сюда входят студии, которые создавали игры The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Quake, Dishonored и Wolfenstein. Сумма сделки оценивается в 7,5 миллиардов долларов, передает американское агентство Bloomberg. Аналитики называют соглашение самым крупным в истории игровой индустрии.