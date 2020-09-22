Компания Microsoft покупает холдинг, которому принадлежат разработчики популярных видеоигр

Сюда входят студии, которые создавали игры The Elder Scrolls, Fallout, DOOM, Quake, Dishonored и Wolfenstein. Сумма сделки оценивается в 7,5 миллиардов долларов, передает американское агентство Bloomberg. Аналитики называют соглашение самым крупным в истории игровой индустрии.
2020-09-22T01:08:16+03:00
2020-09-22T01:08:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 22 сентября 2020
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