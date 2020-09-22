Верховный суд России принял решение о ликвидации партии «Россия будущего»

С просьбой об этом ранее обращалось министерство юстиции. По словам представителей ведомства, партия не принимала участие в выборах семь лет подряд, передает агентство «Интерфакс». Эта политическая структура появилась в 2012 году как «Партия свободных граждан». Имя она сменила в прошлом году, когда партию с таким же названием пытался зарегистрировать Алексей Навальный. Тогда минюст отказал оппозиционному политику, сославшись на то, что партия с таким названием уже существует. Соратники Навального уже несколько лет пытаются зарегистрировать свою партию под разными именами. Им отказывают под предлогом, что документах есть ошибки, или в России уже есть партии с таким названием.
2020-09-22T01:07:49+03:00
2020-09-22T01:07:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 22 сентября 2020
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