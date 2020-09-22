Соединенные штаты отреагируют на отравление Алексея Навального, когда будут известны все факты

Американский госсекретарь Майк Помпео сказал в интервью немецкой газете Bild, что Вашингтон ждет результатов исследования проб Навального от Организации по запрещению химического оружия. Информация должна поступить в Белый дом на этой или следующей неделе. В то же время Помпео отметил, что для США неприемлемо применение химического оружия. В свою очередь президент страны Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов о Навальном. Он сказал, что сделает это в следующий раз.
2020-09-22T01:07:00+03:00
2020-09-22T01:07:00+03:00
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01:07, 22 сентября 2020
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