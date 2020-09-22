Квалификационная коллегия судей должна рассмотреть сегодня заявление об отставке главы Мосгорсуда Ольги Егоровой

Она занимала этот пост бессменно почти 20 лет. Как передает агентство «Интерфакс», сама Егорова на заседание коллегии не придет. Ее преемником станет Михаил Птицын, который возглавляет сейчас Южный окружной военный суд. Правозащитники и адвокаты неоднократно критиковали работу столичной судебной системы. В частности, за то, что суды, по их словам, как правило принимали решения в пользу стороны обвинения.