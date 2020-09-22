Министерство здравоохранения России разрешило испытание еще одной вакцины от коронавируса

Исследования планирует провести Центр Чумакова. Оно начнется в ближайшие дни в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске, рассказали в ведомстве. Планируется участие более 3 тысяч добровольцев. Ранее в России зарегистрировали вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». Сейчас в Москве проводится ее пострегистрационное испытание.
2020-09-22T01:05:13+03:00
2020-09-22T01:05:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 22 сентября 2020
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