Министерство здравоохранения России разрешило испытание еще одной вакцины от коронавируса

Исследования планирует провести Центр Чумакова. Оно начнется в ближайшие дни в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске, рассказали в ведомстве. Планируется участие более 3 тысяч добровольцев. Ранее в России зарегистрировали вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». Сейчас в Москве проводится ее пострегистрационное испытание.