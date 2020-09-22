Верховный суд Карелии рассмотрит сегодня апелляционные жалобы на приговор лидеру карельского «Мемориала» Ю. Дмитриеву

Верховный суд Карелии рассмотрит сегодня апелляционные жалобы на приговор лидеру карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву. Процесс отложили из-за болезни адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева.

Рассмотрение жалоб назначили на 10 часов утра. На сайте суда указано, что оно пройдет в закрытом режиме. Представитель потерпевшей стороны, то есть бывшей приемной дочери, жалуется на мягкость приговора, защита считает, что Дмитриев не совершил преступление, которое ему вменили. Апелляцию на приговор направило и гособвинение. В середине лета этого года Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью. Дмитриев вину не признал. Он составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии за 1930-40-е годы. Он обнаружил места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору. За историка неоднократно заступались правозащитники и общественные деятели. Они опасаются, что с Дмитриевым хотят расправиться, чтобы заглушить память о репрессиях.

Дмитриев находится под стражей больше двух лет. По словам его адвоката, с учетом времени, которое он провел в СИЗО, историк должен выйти на свободу в середине ноября этого года.