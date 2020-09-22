Следственный комитет начал проверку данных о возможном мошенничестве со стороны бывшего адвоката Эльмана Пашаева

Речь идет об обвинениях со стороны одной из московских семей в хищении квартиры. Пару недель назад адвокат Владимир Слащев рассказывал, что Пашаев еще более 20 лет назад обманным путем прописался у жительницы столицы Елены Кирсановой, страдающей расстройством личности. По утверждениям юриста, Пашаев спаивал хозяйку квартиры, а затем зарегистрировал с ней брак, после чего прописал в квартире своих детей от первого брака и полностью приватизировал ее к 2005 году. Кирсанова, таким образом, осталась без жилья. добавил Слащев.

Сам Пашаев сказал агентству ТАСС, что не боится проверки следователей. Он утверждает, что хищения не было: по словам экс-адвоката, семье Кирсановой были выплачены деньги, после чего она выписалась из жилья.

Пашаев представлял интересы актера Михаила Ефремова по делу об аварии со смертельным исходом в центре Москвы. Артисту по итогам разбирательства дали 8 лет колонии общего режима. Несколько дней назад Пашаева лишили статуса адвоката.