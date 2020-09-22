В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой около шести

Об этом сообщает региональное управление МЧС. Землетрясение зарегистрировали в третьем часу ночи по местному времени. Эпицентр находилс в 15 километрах от посёлка Култук на берегу Байкала. По словам спасателей, подземные толчки ощущали жители 12 районов Иркутской области и четырёх районов Бурятии. В МЧС говорят, что сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

Подземные толчки напугали местных жителей. Они сообщают об этом в социальных сетях. Так жительница Иркутска Лариса на своём youtube-канале рассказала, что вместе с близкими была готова срочно покинуть свой дом.

В администрации Иркутска сообщил, что в городе введён режим повышенной готовности, дежурные службы начали сбор информации о последствиях. Власти подчеркивают, что стратегические объекты и коммунальная инфраструктура работают в штатном режиме.