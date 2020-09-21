Президент Владимир Путин наградил 20 человек за борьбу с коронавирусом, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на указ главы государства. Уточняется, что ордена и медали, включая орден Александра Невского и орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени, получили группа сотрудников медицинского научно-образовательного центра МГУ во главе с директором Армаисом Камаловым и главврач Якутской республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан.