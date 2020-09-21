Белорусскому изданию «Наша Нива» предстоит штраф за то, что его журналистку во время протестов ранили силовики

Белорусскому изданию «Наша Нива» предстоит выплатить штраф за то, что его журналистку во время протестов в Минске ранили силовики. При этом уголовное дело о ранении до сих пор не заведено, рассказала «Эху Москвы» сама пострадавшая Наталья Лубневская. Лубневскую ранили 10 августа. Ей в ногу попала резиновая пуля. В «Нашей ниве» считают, что силовик прицельно стрелял по журналистке — она была в жилетке с надписью «Пресса».
2020-09-21T23:04:55+03:00
2020-09-21T23:04:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2712871-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:04, 21 сентября 2020
Загрузка комментариев...