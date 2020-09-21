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23:02, 21 сентября 2020

Помпео: США отреагируют на отравление Алексея Навального как только будут известны все факты

США отреагируют на отравление Алексея Навального как только будут известны все факты, заявил Госсекретарь Майк Помпео в интервью газете Bild. По его словам, не стоить думать, что со стороны Соединённых штатов не последует никаких мер, поскольку Вашингтон считает применение химического оружия недопустимым. Помпео пояснил, что в США намерены дождаться результатов исследования проб от Организации по запрещению химического оружия. Госсекретарь добавил, что Вашингтон ждёт от Москвы проведения расследования.

Оппозиционный политик Алексей Навальный по-прежнему находится в немецкой клинике Шарите, по данным специалистов зарубежных лабораторий, он был отравлен веществом из группы «Новичок». Ранее российские специалисты следов отравляющих веществ не нашли.



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